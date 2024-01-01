5 CFA Frangı BCEAO'dan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile XOF → UZS çevirin

1,000CFA XOF = 20,69so'm UZS

12:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 XOF → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,307321,7511
Düşük20,543720,5437
Ortalama20,985721,2968
Değişim-2.52%-3.76%
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1 XOF → UZS istatistikleri

XOF → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,3073, en düşük 20,5437 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,9857 oldu. XOF → UZS kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

XOF → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,7511, en düşük 20,5437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,2968 oldu. XOF → UZS kurundaki değişiklik -3.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6221,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,49
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,37

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Özbekistan Somu
1 XOF20,69420 UZS
5 XOF103,47100 UZS
10 XOF206,94200 UZS
20 XOF413,88400 UZS
50 XOF1.034,71000 UZS
100 XOF2.069,42000 UZS
250 XOF5.173,55000 UZS
500 XOF10.347,10000 UZS
1000 XOF20.694,20000 UZS
2000 XOF41.388,40000 UZS
5000 XOF103.471,00000 UZS
10000 XOF206.942,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFA Frangı BCEAO
1 UZS0,04832 XOF
5 UZS0,24161 XOF
10 UZS0,48323 XOF
20 UZS0,96646 XOF
50 UZS2,41614 XOF
100 UZS4,83228 XOF
250 UZS12,08070 XOF
500 UZS24,16140 XOF
1000 UZS48,32280 XOF
2000 UZS96,64560 XOF
5000 UZS241,61400 XOF
10000 UZS483,22800 XOF