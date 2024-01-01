Özbekistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile UZS → XOF çevirin

1.000 uzs
49 xof

1.00000 UZS = 0.04879 XOF

01:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553951.0763589.34461.451081.653250.94817518.3611
1 GBP1.1690511.25825104.4441.696311.932651.1084621.4641
1 USD0.92910.794755183.0071.348151.535980.8809517.0587
1 INR0.01119260.009574550.012047210.01624140.01850420.0106130.205509

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFA Frangı BCEAO
1 UZS0.04879 XOF
5 UZS0.24396 XOF
10 UZS0.48792 XOF
20 UZS0.97583 XOF
50 UZS2.43959 XOF
100 UZS4.87917 XOF
250 UZS12.19792 XOF
500 UZS24.39585 XOF
1000 UZS48.79170 XOF
2000 UZS97.58340 XOF
5000 UZS243.95850 XOF
10000 UZS487.91700 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Özbekistan Somu
1 XOF20.49530 UZS
5 XOF102.47650 UZS
10 XOF204.95300 UZS
20 XOF409.90600 UZS
50 XOF1024.76500 UZS
100 XOF2049.53000 UZS
250 XOF5123.82500 UZS
500 XOF10247.65000 UZS
1000 XOF20495.30000 UZS
2000 XOF40990.60000 UZS
5000 XOF102476.50000 UZS
10000 XOF204953.00000 UZS