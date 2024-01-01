Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile UZS → CRC çevirin

1.000 uzs
41,44 crc

1.00000 UZS = 0.04144 CRC

22:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0762589.33561.450951.653230.94801518.3596
1 GBP1.1690611.25825104.4431.696311.93281.1082821.4644
1 USD0.929150.794755183.00641.348151.53610.8808517.0589
1 INR0.01119370.009574620.012047310.01624150.01850580.01061180.205513

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Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kosta Rika Kolonu
1 UZS0.04144 CRC
5 UZS0.20721 CRC
10 UZS0.41442 CRC
20 UZS0.82883 CRC
50 UZS2.07208 CRC
100 UZS4.14417 CRC
250 UZS10.36042 CRC
500 UZS20.72085 CRC
1000 UZS41.44170 CRC
2000 UZS82.88340 CRC
5000 UZS207.20850 CRC
10000 UZS414.41700 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Özbekistan Somu
1 CRC24.13030 UZS
5 CRC120.65150 UZS
10 CRC241.30300 UZS
20 CRC482.60600 UZS
50 CRC1206.51500 UZS
100 CRC2413.03000 UZS
250 CRC6032.57500 UZS
500 CRC12065.15000 UZS
1000 CRC24130.30000 UZS
2000 CRC48260.60000 UZS
5000 CRC120651.50000 UZS
10000 CRC241303.00000 UZS