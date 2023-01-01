500 Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile UZS → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Özbekistan Somu
|1 CRC
|22.84080 UZS
|5 CRC
|114.20400 UZS
|10 CRC
|228.40800 UZS
|20 CRC
|456.81600 UZS
|50 CRC
|1142.04000 UZS
|100 CRC
|2284.08000 UZS
|250 CRC
|5710.20000 UZS
|500 CRC
|11420.40000 UZS
|1000 CRC
|22840.80000 UZS
|2000 CRC
|45681.60000 UZS
|5000 CRC
|114204.00000 UZS
|10000 CRC
|228408.00000 UZS