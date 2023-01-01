100 Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile UZS → CRC çevirin

100 uzs
4,38 crc

1.00000 UZS = 0.04378 CRC

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 CRC
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kosta Rika Kolonu
1 UZS0.04378 CRC
5 UZS0.21891 CRC
10 UZS0.43781 CRC
20 UZS0.87562 CRC
50 UZS2.18906 CRC
100 UZS4.37812 CRC
250 UZS10.94530 CRC
500 UZS21.89060 CRC
1000 UZS43.78120 CRC
2000 UZS87.56240 CRC
5000 UZS218.90600 CRC
10000 UZS437.81200 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Özbekistan Somu
1 CRC22.84080 UZS
5 CRC114.20400 UZS
10 CRC228.40800 UZS
20 CRC456.81600 UZS
50 CRC1142.04000 UZS
100 CRC2284.08000 UZS
250 CRC5710.20000 UZS
500 CRC11420.40000 UZS
1000 CRC22840.80000 UZS
2000 CRC45681.60000 UZS
5000 CRC114204.00000 UZS
10000 CRC228408.00000 UZS