Uganda şilininden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile UGX → PHP çevirin

1.000 ugx
14,44 php

1.00000 UGX = 0.01444 PHP

00:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.0763589.34031.450441.651860.94782518.3549
1 GBP1.1693711.25865104.4721.696091.931631.1083621.4636
1 USD0.929050.794502183.0031.347551.534680.8805517.0529
1 INR0.01119320.009571970.012047810.0162350.01848950.01060870.205449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Filipinler Pesosu
1 UGX0.01444 PHP
5 UGX0.07221 PHP
10 UGX0.14442 PHP
20 UGX0.28884 PHP
50 UGX0.72210 PHP
100 UGX1.44420 PHP
250 UGX3.61050 PHP
500 UGX7.22100 PHP
1000 UGX14.44200 PHP
2000 UGX28.88400 PHP
5000 UGX72.21000 PHP
10000 UGX144.42000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Uganda Şilini
1 PHP69.24230 UGX
5 PHP346.21150 UGX
10 PHP692.42300 UGX
20 PHP1384.84600 UGX
50 PHP3462.11500 UGX
100 PHP6924.23000 UGX
250 PHP17310.57500 UGX
500 PHP34621.15000 UGX
1000 PHP69242.30000 UGX
2000 PHP138484.60000 UGX
5000 PHP346211.50000 UGX
10000 PHP692423.00000 UGX