5 Filipinler pesosundan Uganda şilinine
Reel döviz kuru ile PHP → UGX çevirin
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PHP → UGX çevrim grafiği
1 PHP = 62,52280 UGX
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|1 PHP → UGX
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|63,7650
|66,9002
|Düşük
|62,2695
|62,2695
|Ortalama
|62,8040
|64,6733
|Değişim
|-1.89%
|-5.03%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PHP → UGX istatistikleri
PHP → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 63,7650, en düşük 62,2695 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 62,8040 oldu. PHP → UGX kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.
PHP → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 66,9002, en düşük 62,2695 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 64,6733 oldu. PHP → UGX kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.
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Filipinler pesosundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Uganda Şilini
|1 PHP
|62,52280 UGX
|5 PHP
|312,61400 UGX
|10 PHP
|625,22800 UGX
|20 PHP
|1.250,45600 UGX
|50 PHP
|3.126,14000 UGX
|100 PHP
|6.252,28000 UGX
|250 PHP
|15.630,70000 UGX
|500 PHP
|31.261,40000 UGX
|1000 PHP
|62.522,80000 UGX
|2000 PHP
|125.045,60000 UGX
|5000 PHP
|312.614,00000 UGX
|10000 PHP
|625.228,00000 UGX