10 Filipinler pesosundan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile PHP → UGX çevirin

1,000₱ PHP = 62,53Ush UGX

08:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 PHP → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek63,765066,9002
Düşük62,269562,2695
Ortalama62,803964,6732
Değişim-1.89%-5.03%
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1 PHP → UGX istatistikleri

PHP → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 63,7650, en düşük 62,2695 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 62,8039 oldu. PHP → UGX kurundaki değişiklik -1.89 değerindeydi.

PHP → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 66,9002, en düşük 62,2695 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 64,6732 oldu. PHP → UGX kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,63154,7557,245
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,543109,795,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,01163,2057,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,3899,9184,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Uganda Şilini
1 PHP62,53400 UGX
5 PHP312,67000 UGX
10 PHP625,34000 UGX
20 PHP1.250,68000 UGX
50 PHP3.126,70000 UGX
100 PHP6.253,40000 UGX
250 PHP15.633,50000 UGX
500 PHP31.267,00000 UGX
1000 PHP62.534,00000 UGX
2000 PHP125.068,00000 UGX
5000 PHP312.670,00000 UGX
10000 PHP625.340,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Filipinler Pesosu
1 UGX0,01599 PHP
5 UGX0,07996 PHP
10 UGX0,15991 PHP
20 UGX0,31983 PHP
50 UGX0,79957 PHP
100 UGX1,59913 PHP
250 UGX3,99783 PHP
500 UGX7,99565 PHP
1000 UGX15,99130 PHP
2000 UGX31,98260 PHP
5000 UGX79,95650 PHP
10000 UGX159,91300 PHP