10 بيزو فلبيني إلى شلن أوغندي

تحويل PHP إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٦٧٨ ugx

1.00000 PHP = 67.80720 UGX

Mid-market exchange rate at 02:18
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365350.931951.534450.8081131300.8149.5857.2807
1CAD0.73241310.6825841.123850.591873952.723109.5585.33248
1EUR1.0731.4650211.646460.86711395.76160.5057.81219
1AUD0.65170.8897990.60736310.526648847.73197.48454.74483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / شلن أوغندي
1 PHP67.80720 UGX
5 PHP339.03600 UGX
10 PHP678.07200 UGX
20 PHP1356.14400 UGX
50 PHP3390.36000 UGX
100 PHP6780.72000 UGX
250 PHP16951.80000 UGX
500 PHP33903.60000 UGX
1000 PHP67807.20000 UGX
2000 PHP135614.40000 UGX
5000 PHP339036.00000 UGX
10000 PHP678072.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Philippine Peso
1 UGX0.01475 PHP
5 UGX0.07374 PHP
10 UGX0.14748 PHP
20 UGX0.29495 PHP
50 UGX0.73739 PHP
100 UGX1.47477 PHP
250 UGX3.68693 PHP
500 UGX7.37385 PHP
1000 UGX14.74770 PHP
2000 UGX29.49540 PHP
5000 UGX73.73850 PHP
10000 UGX147.47700 PHP