Uganda şilininden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile UGX → LSL çevirin

1.000 ugx
4,89 lsl

1.00000 UGX = 0.00489 LSL

00:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.34640.79450283.00421517.861.3475
1 AUD0.6516510.605370.8773820.51773754.0897989.1130.878098
1 EUR1.076451.6518811.449330.8551989.34991633.91.45052
1 SGD0.7427211.139750.68997310.59009461.6491127.351.00082

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lesotho Lotisi
1 UGX0.00489 LSL
5 UGX0.02446 LSL
10 UGX0.04893 LSL
20 UGX0.09786 LSL
50 UGX0.24464 LSL
100 UGX0.48929 LSL
250 UGX1.22322 LSL
500 UGX2.44644 LSL
1000 UGX4.89288 LSL
2000 UGX9.78576 LSL
5000 UGX24.46440 LSL
10000 UGX48.92880 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Uganda Şilini
1 LSL204.37900 UGX
5 LSL1021.89500 UGX
10 LSL2043.79000 UGX
20 LSL4087.58000 UGX
50 LSL10218.95000 UGX
100 LSL20437.90000 UGX
250 LSL51094.75000 UGX
500 LSL102189.50000 UGX
1000 LSL204379.00000 UGX
2000 LSL408758.00000 UGX
5000 LSL1021895.00000 UGX
10000 LSL2043790.00000 UGX