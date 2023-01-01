bin Uganda şilininden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile UGX → BRL çevirin

1.000 ugx
1,34 brl

1.00000 UGX = 0.00134 BRL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → BRL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 BRL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Brezilya Reali
1 UGX0.00134 BRL
5 UGX0.00669 BRL
10 UGX0.01339 BRL
20 UGX0.02678 BRL
50 UGX0.06695 BRL
100 UGX0.13389 BRL
250 UGX0.33472 BRL
500 UGX0.66945 BRL
1000 UGX1.33890 BRL
2000 UGX2.67780 BRL
5000 UGX6.69450 BRL
10000 UGX13.38900 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Uganda Şilini
1 BRL746.88400 UGX
5 BRL3734.42000 UGX
10 BRL7468.84000 UGX
20 BRL14937.68000 UGX
50 BRL37344.20000 UGX
100 BRL74688.40000 UGX
250 BRL186721.00000 UGX
500 BRL373442.00000 UGX
1000 BRL746884.00000 UGX
2000 BRL1493768.00000 UGX
5000 BRL3734420.00000 UGX
10000 BRL7468840.00000 UGX