bin Uganda şilininden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile UGX → BHD çevirin

1000 ugx
0.100 bhd

1.00000 UGX = 0.00010 BHD

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UGX → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Bahreyn Dinarı
1 UGX0.00010 BHD
5 UGX0.00050 BHD
10 UGX0.00100 BHD
20 UGX0.00200 BHD
50 UGX0.00501 BHD
100 UGX0.01002 BHD
250 UGX0.02504 BHD
500 UGX0.05008 BHD
1000 UGX0.10016 BHD
2000 UGX0.20032 BHD
5000 UGX0.50080 BHD
10000 UGX1.00160 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Uganda Şilini
1 BHD9984.07000 UGX
5 BHD49920.35000 UGX
10 BHD99840.70000 UGX
20 BHD199681.40000 UGX
50 BHD499203.50000 UGX
100 BHD998407.00000 UGX
250 BHD2496017.50000 UGX
500 BHD4992035.00000 UGX
1000 BHD9984070.00000 UGX
2000 BHD19968140.00000 UGX
5000 BHD49920350.00000 UGX
10000 BHD99840700.00000 UGX