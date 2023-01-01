500 Tanzanya şilininden Tacikistan somonuna
Reel döviz kuru ile TZS → TJS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Tanzanya Şilini
|1 TJS
|228.49300 TZS
|5 TJS
|1142.46500 TZS
|10 TJS
|2284.93000 TZS
|20 TJS
|4569.86000 TZS
|50 TJS
|11424.65000 TZS
|100 TJS
|22849.30000 TZS
|250 TJS
|57123.25000 TZS
|500 TJS
|114246.50000 TZS
|1000 TJS
|228493.00000 TZS
|2000 TJS
|456986.00000 TZS
|5000 TJS
|1142465.00000 TZS
|10000 TJS
|2284930.00000 TZS