Tanzanya şilininden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile TZS → FKP çevirin

1.000 tzs
0,31 fkp

1.00000 TZS = 0.00031 FKP

00:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0772589.42271.450681.651080.9479118.3603
1 GBP1.1695811.25995104.5891.696711.931111.1086521.4742
1 USD0.92830.793682183.01021.346651.532680.8799517.0437
1 INR0.01118280.009561260.012046710.01622270.01846380.01060050.205321

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Tanzanya şilininden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → GBP

TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Falkland Adaları Poundu
1 TZS0.00031 FKP
5 TZS0.00156 FKP
10 TZS0.00313 FKP
20 TZS0.00625 FKP
50 TZS0.01563 FKP
100 TZS0.03126 FKP
250 TZS0.07814 FKP
500 TZS0.15628 FKP
1000 TZS0.31256 FKP
2000 TZS0.62513 FKP
5000 TZS1.56282 FKP
10000 TZS3.12564 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Tanzanya Şilini
1 FKP3199.34000 TZS
5 FKP15996.70000 TZS
10 FKP31993.40000 TZS
20 FKP63986.80000 TZS
50 FKP159967.00000 TZS
100 FKP319934.00000 TZS
250 FKP799835.00000 TZS
500 FKP1599670.00000 TZS
1000 FKP3199340.00000 TZS
2000 FKP6398680.00000 TZS
5000 FKP15996700.00000 TZS
10000 FKP31993400.00000 TZS