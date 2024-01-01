5.000 Falkland Adaları poundundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile FKP → TZS çevirin

1,000£ FKP = 3.351tzs TZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TZS
1 FKP → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.551,88003.658,7000
Düşük3.351,23003.351,2300
Ortalama3.478,65973.544,2000
Değişim-5.63%-4.54%
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1 FKP → TZS istatistikleri

FKP → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.551,8800, en düşük 3.351,2300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.478,6597 oldu. FKP → TZS kurundaki değişiklik -5.63 değerindeydi.

FKP → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.658,7000, en düşük 3.351,2300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.544,2000 oldu. FKP → TZS kurundaki değişiklik -4.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Tanzanya Şilini
1 FKP3.351,23000 TZS
5 FKP16.756,15000 TZS
10 FKP33.512,30000 TZS
20 FKP67.024,60000 TZS
50 FKP167.561,50000 TZS
100 FKP335.123,00000 TZS
250 FKP837.807,50000 TZS
500 FKP1.675.615,00000 TZS
1000 FKP3.351.230,00000 TZS
2000 FKP6.702.460,00000 TZS
5000 FKP16.756.150,00000 TZS
10000 FKP33.512.300,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Falkland Adaları Poundu
1 TZS0,00030 FKP
5 TZS0,00149 FKP
10 TZS0,00298 FKP
20 TZS0,00597 FKP
50 TZS0,01492 FKP
100 TZS0,02984 FKP
250 TZS0,07460 FKP
500 TZS0,14920 FKP
1000 TZS0,29840 FKP
2000 TZS0,59680 FKP
5000 TZS1,49199 FKP
10000 TZS2,98398 FKP