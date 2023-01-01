bin Tanzanya şilininden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile TZS → FKP çevirin

1.000 tzs
0,33 fkp

1.00000 TZS = 0.00033 FKP

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → FKP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 FKP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Falkland Adaları Poundu
1 TZS0.00033 FKP
5 TZS0.00163 FKP
10 TZS0.00325 FKP
20 TZS0.00651 FKP
50 TZS0.01627 FKP
100 TZS0.03254 FKP
250 TZS0.08134 FKP
500 TZS0.16268 FKP
1000 TZS0.32536 FKP
2000 TZS0.65072 FKP
5000 TZS1.62681 FKP
10000 TZS3.25362 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Tanzanya Şilini
1 FKP3073.50000 TZS
5 FKP15367.50000 TZS
10 FKP30735.00000 TZS
20 FKP61470.00000 TZS
50 FKP153675.00000 TZS
100 FKP307350.00000 TZS
250 FKP768375.00000 TZS
500 FKP1536750.00000 TZS
1000 FKP3073500.00000 TZS
2000 FKP6147000.00000 TZS
5000 FKP15367500.00000 TZS
10000 FKP30735000.00000 TZS