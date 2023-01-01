1 Tanzanya şilininden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile TZS → BHD çevirin

1 tzs
0,000 bhd

1.00000 TZS = 0.00015 BHD

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BHD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bahreyn Dinarı
1 TZS0.00015 BHD
5 TZS0.00075 BHD
10 TZS0.00150 BHD
20 TZS0.00300 BHD
50 TZS0.00750 BHD
100 TZS0.01500 BHD
250 TZS0.03751 BHD
500 TZS0.07502 BHD
1000 TZS0.15004 BHD
2000 TZS0.30008 BHD
5000 TZS0.75020 BHD
10000 TZS1.50040 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Tanzanya Şilini
1 BHD6664.90000 TZS
5 BHD33324.50000 TZS
10 BHD66649.00000 TZS
20 BHD133298.00000 TZS
50 BHD333245.00000 TZS
100 BHD666490.00000 TZS
250 BHD1666225.00000 TZS
500 BHD3332450.00000 TZS
1000 BHD6664900.00000 TZS
2000 BHD13329800.00000 TZS
5000 BHD33324500.00000 TZS
10000 BHD66649000.00000 TZS