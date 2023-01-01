10 Tanzanya şilininden Arnavutluk lekine
Reel döviz kuru ile TZS → ALL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Tanzanya Şilini
|1 ALL
|24.89590 TZS
|5 ALL
|124.47950 TZS
|10 ALL
|248.95900 TZS
|20 ALL
|497.91800 TZS
|50 ALL
|1244.79500 TZS
|100 ALL
|2489.59000 TZS
|250 ALL
|6223.97500 TZS
|500 ALL
|12447.95000 TZS
|1000 ALL
|24895.90000 TZS
|2000 ALL
|49791.80000 TZS
|5000 ALL
|124479.50000 TZS
|10000 ALL
|248959.00000 TZS