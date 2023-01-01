5 Yeni Tayvan dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile TWD → SAR çevirin

5 twd
0.58 sar

1.00000 TWD = 0.11631 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Arabistan Riyali
1 TWD0.11631 SAR
5 TWD0.58153 SAR
10 TWD1.16307 SAR
20 TWD2.32614 SAR
50 TWD5.81535 SAR
100 TWD11.63070 SAR
250 TWD29.07675 SAR
500 TWD58.15350 SAR
1000 TWD116.30700 SAR
2000 TWD232.61400 SAR
5000 TWD581.53500 SAR
10000 TWD1163.07000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni Tayvan Doları
1 SAR8.59790 TWD
5 SAR42.98950 TWD
10 SAR85.97900 TWD
20 SAR171.95800 TWD
50 SAR429.89500 TWD
100 SAR859.79000 TWD
250 SAR2149.47500 TWD
500 SAR4298.95000 TWD
1000 SAR8597.90000 TWD
2000 SAR17195.80000 TWD
5000 SAR42989.50000 TWD
10000 SAR85979.00000 TWD