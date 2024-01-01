10 Arabistan riyalinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → TWD çevirin

10 sar
87,38 twd

1,000SR SAR = 8,738NT$ TWD

10:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,76458,7645
Düşük8,65628,5572
Ortalama8,70988,6535
Değişim0.37%1.26%
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1 SAR → TWD istatistikleri

SAR → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7645, en düşük 8,6562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7098 oldu. SAR → TWD kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

SAR → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7645, en düşük 8,5572 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,6535 oldu. SAR → TWD kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,753278,91,3880,92457,9481,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,36201,00210,66641,7631,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni Tayvan Doları
1 SAR8,73760 TWD
5 SAR43,68800 TWD
10 SAR87,37600 TWD
20 SAR174,75200 TWD
50 SAR436,88000 TWD
100 SAR873,76000 TWD
250 SAR2.184,40000 TWD
500 SAR4.368,80000 TWD
1000 SAR8.737,60000 TWD
2000 SAR17.475,20000 TWD
5000 SAR43.688,00000 TWD
10000 SAR87.376,00000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Arabistan Riyali
1 TWD0,11445 SAR
5 TWD0,57224 SAR
10 TWD1,14448 SAR
20 TWD2,28896 SAR
50 TWD5,72240 SAR
100 TWD11,44480 SAR
250 TWD28,61200 SAR
500 TWD57,22400 SAR
1000 TWD114,44800 SAR
2000 TWD228,89600 SAR
5000 TWD572,24000 SAR
10000 TWD1.144,48000 SAR