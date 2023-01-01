10 bin Yeni Tayvan dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile TWD → MOP çevirin

10.000 twd
2.502,64 mop

1.00000 TWD = 0.25026 MOP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → MOP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 MOP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Makau Patakası
1 TWD0.25026 MOP
5 TWD1.25132 MOP
10 TWD2.50264 MOP
20 TWD5.00528 MOP
50 TWD12.51320 MOP
100 TWD25.02640 MOP
250 TWD62.56600 MOP
500 TWD125.13200 MOP
1000 TWD250.26400 MOP
2000 TWD500.52800 MOP
5000 TWD1251.32000 MOP
10000 TWD2502.64000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Yeni Tayvan Doları
1 MOP3.99579 TWD
5 MOP19.97895 TWD
10 MOP39.95790 TWD
20 MOP79.91580 TWD
50 MOP199.78950 TWD
100 MOP399.57900 TWD
250 MOP998.94750 TWD
500 MOP1997.89500 TWD
1000 MOP3995.79000 TWD
2000 MOP7991.58000 TWD
5000 MOP19978.95000 TWD
10000 MOP39957.90000 TWD