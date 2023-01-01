10 Yeni Tayvan dolarından Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile TWD → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kosta Rika Kolonu
|1 TWD
|16.57100 CRC
|5 TWD
|82.85500 CRC
|10 TWD
|165.71000 CRC
|20 TWD
|331.42000 CRC
|50 TWD
|828.55000 CRC
|100 TWD
|1657.10000 CRC
|250 TWD
|4142.75000 CRC
|500 TWD
|8285.50000 CRC
|1000 TWD
|16571.00000 CRC
|2000 TWD
|33142.00000 CRC
|5000 TWD
|82855.00000 CRC
|10000 TWD
|165710.00000 CRC