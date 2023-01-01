5000 Yeni Tayvan dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile TWD → CRC çevirin

5.000 twd
82.855,00 crc

1.00000 TWD = 16.57100 CRC

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

TWD → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 CRC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Kosta Rika Kolonu
1 TWD16.57100 CRC
5 TWD82.85500 CRC
10 TWD165.71000 CRC
20 TWD331.42000 CRC
50 TWD828.55000 CRC
100 TWD1657.10000 CRC
250 TWD4142.75000 CRC
500 TWD8285.50000 CRC
1000 TWD16571.00000 CRC
2000 TWD33142.00000 CRC
5000 TWD82855.00000 CRC
10000 TWD165710.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Yeni Tayvan Doları
1 CRC0.06035 TWD
5 CRC0.30173 TWD
10 CRC0.60346 TWD
20 CRC1.20692 TWD
50 CRC3.01731 TWD
100 CRC6.03462 TWD
250 CRC15.08655 TWD
500 CRC30.17310 TWD
1000 CRC60.34620 TWD
2000 CRC120.69240 TWD
5000 CRC301.73100 TWD
10000 CRC603.46200 TWD