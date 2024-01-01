Tacikistan somonundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile TJS → ISK çevirin

1.000 tjs
12.631,70 isk

1.00000 TJS = 12.63170 ISK

22:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.077189.42111.450481.650730.94782518.3699
1 GBP1.1694511.25955104.5681.696171.930341.1084321.4816
1 USD0.92840.793934183.02021.346651.532570.880117.055
1 INR0.0111830.009563150.012045310.01622080.01846020.0106010.205432

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Tacikistan somonundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / İzlanda Kronu
1 TJS12.63170 ISK
5 TJS63.15850 ISK
10 TJS126.31700 ISK
20 TJS252.63400 ISK
50 TJS631.58500 ISK
100 TJS1263.17000 ISK
250 TJS3157.92500 ISK
500 TJS6315.85000 ISK
1000 TJS12631.70000 ISK
2000 TJS25263.40000 ISK
5000 TJS63158.50000 ISK
10000 TJS126317.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Tacikistan Somonu
1 ISK0.07917 TJS
5 ISK0.39583 TJS
10 ISK0.79166 TJS
20 ISK1.58332 TJS
50 ISK3.95830 TJS
100 ISK7.91660 TJS
250 ISK19.79150 TJS
500 ISK39.58300 TJS
1000 ISK79.16600 TJS
2000 ISK158.33200 TJS
5000 ISK395.83000 TJS
10000 ISK791.66000 TJS