Tayland bahtından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile THB → LKR çevirin

1.000 thb
8.668,03 lkr

1.00000 THB = 8.66803 LKR

22:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92841.346651.532330.79396683.019418.9651.34585
1 EUR1.0771511.450541.650550.8550589.424320.42811.44968
1 CAD0.7425830.68939711.137880.58958661.648814.08310.999406
1 AUD0.65260.6058580.87882410.51814254.178512.37660.878302

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Sri Lanka Rupisi
1 THB8.66803 LKR
5 THB43.34015 LKR
10 THB86.68030 LKR
20 THB173.36060 LKR
50 THB433.40150 LKR
100 THB866.80300 LKR
250 THB2167.00750 LKR
500 THB4334.01500 LKR
1000 THB8668.03000 LKR
2000 THB17336.06000 LKR
5000 THB43340.15000 LKR
10000 THB86680.30000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tayland Bahtı
1 LKR0.11537 THB
5 LKR0.57683 THB
10 LKR1.15366 THB
20 LKR2.30732 THB
50 LKR5.76830 THB
100 LKR11.53660 THB
250 LKR28.84150 THB
500 LKR57.68300 THB
1000 LKR115.36600 THB
2000 LKR230.73200 THB
5000 LKR576.83000 THB
10000 LKR1153.66000 THB