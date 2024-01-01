Svaziland lilangenisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SZL → VND çevirin

1.000 szl
1.290.430 vnd

1.00000 SZL = 1290.43000 VND

22:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.07789.38281.450611.650830.94750518.3665
1 GBP1.1696611.2595104.5291.696421.930561.1082621.4788
1 USD0.928450.793966182.99241.34691.53280.8799517.0534
1 INR0.01118780.009566730.012049310.01622920.01846920.01060280.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Vietnam Dongu
1 SZL1290.43000 VND
5 SZL6452.15000 VND
10 SZL12904.30000 VND
20 SZL25808.60000 VND
50 SZL64521.50000 VND
100 SZL129043.00000 VND
250 SZL322607.50000 VND
500 SZL645215.00000 VND
1000 SZL1290430.00000 VND
2000 SZL2580860.00000 VND
5000 SZL6452150.00000 VND
10000 SZL12904300.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Svaziland Lilangenisi
1 VND0.00077 SZL
5 VND0.00387 SZL
10 VND0.00775 SZL
20 VND0.01550 SZL
50 VND0.03875 SZL
100 VND0.07749 SZL
250 VND0.19373 SZL
500 VND0.38747 SZL
1000 VND0.77494 SZL
2000 VND1.54987 SZL
5000 VND3.87468 SZL
10000 VND7.74937 SZL