Svaziland lilangenisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SZL → MUR çevirin

1.000 szl
2.445,93 mur

1.00000 SZL = 2.44593 MUR

21:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0773589.40921.450491.650980.94794518.3593
1 GBP1.1696211.26005104.5711.696471.930961.1087321.4728
1 USD0.928250.793619182.98991.346351.532450.879917.0412
1 INR0.01118450.009562840.012049710.01622310.01846550.01060250.205341

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Svaziland lilangenisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

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SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Mauritius Rupisi
1 SZL2.44593 MUR
5 SZL12.22965 MUR
10 SZL24.45930 MUR
20 SZL48.91860 MUR
50 SZL122.29650 MUR
100 SZL244.59300 MUR
250 SZL611.48250 MUR
500 SZL1222.96500 MUR
1000 SZL2445.93000 MUR
2000 SZL4891.86000 MUR
5000 SZL12229.65000 MUR
10000 SZL24459.30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 MUR0.40884 SZL
5 MUR2.04421 SZL
10 MUR4.08843 SZL
20 MUR8.17686 SZL
50 MUR20.44215 SZL
100 MUR40.88430 SZL
250 MUR102.21075 SZL
500 MUR204.42150 SZL
1000 MUR408.84300 SZL
2000 MUR817.68600 SZL
5000 MUR2044.21500 SZL
10000 MUR4088.43000 SZL