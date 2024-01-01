Svaziland lilangenisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SZL → KES çevirin

1.000 szl
7.780 kes

1.00000 SZL = 7.78002 KES

21:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449721.07731.650911.450530.85489589.404520.4077
1 SGD0.68978710.7431081.138781.000560.58969861.670114.077
1 USD0.928251.345711.532451.346450.79355682.989418.9434
1 AUD0.6057270.8781370.6525510.8786260.51783554.154712.3615

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Svaziland lilangenisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Kenya Şilini
1 SZL7.78002 KES
5 SZL38.90010 KES
10 SZL77.80020 KES
20 SZL155.60040 KES
50 SZL389.00100 KES
100 SZL778.00200 KES
250 SZL1945.00500 KES
500 SZL3890.01000 KES
1000 SZL7780.02000 KES
2000 SZL15560.04000 KES
5000 SZL38900.10000 KES
10000 SZL77800.20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Svaziland Lilangenisi
1 KES0.12853 SZL
5 KES0.64267 SZL
10 KES1.28534 SZL
20 KES2.57068 SZL
50 KES6.42670 SZL
100 KES12.85340 SZL
250 KES32.13350 SZL
500 KES64.26700 SZL
1000 KES128.53400 SZL
2000 KES257.06800 SZL
5000 KES642.67000 SZL
10000 KES1285.34000 SZL