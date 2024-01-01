Svaziland lilangenisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SZL → JEP çevirin

1.000 szl
41,89 jep

1.00000 SZL = 0.04189 JEP

21:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.077389.40451.450531.650910.947918.3585
1 GBP1.1697311.26015104.5791.696731.931121.1087921.4745
1 USD0.928250.793556182.98941.346451.532450.879917.0412
1 INR0.01118510.009562140.012049710.01622440.01846560.01060260.205342

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Svaziland lilangenisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Jersey poundu
1 SZL0.04189 JEP
5 SZL0.20945 JEP
10 SZL0.41891 JEP
20 SZL0.83782 JEP
50 SZL2.09455 JEP
100 SZL4.18909 JEP
250 SZL10.47273 JEP
500 SZL20.94545 JEP
1000 SZL41.89090 JEP
2000 SZL83.78180 JEP
5000 SZL209.45450 JEP
10000 SZL418.90900 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Svaziland Lilangenisi
1 JEP23.87150 SZL
5 JEP119.35750 SZL
10 JEP238.71500 SZL
20 JEP477.43000 SZL
50 JEP1193.57500 SZL
100 JEP2387.15000 SZL
250 JEP5967.87500 SZL
500 JEP11935.75000 SZL
1000 JEP23871.50000 SZL
2000 JEP47743.00000 SZL
5000 JEP119357.50000 SZL
10000 JEP238715.00000 SZL