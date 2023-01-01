斯威士兰里兰吉尼兑至泽西镑

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斯威士兰里兰吉尼/泽西岛镑汇率
1 SZL0.04206 JEP
5 SZL0.21028 JEP
10 SZL0.42056 JEP
20 SZL0.84113 JEP
50 SZL2.10282 JEP
100 SZL4.20564 JEP
250 SZL10.51410 JEP
500 SZL21.02820 JEP
1000 SZL42.05640 JEP
2000 SZL84.11280 JEP
5000 SZL210.28200 JEP
10000 SZL420.56400 JEP
泽西岛镑/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 JEP23.77760 SZL
5 JEP118.88800 SZL
10 JEP237.77600 SZL
20 JEP475.55200 SZL
50 JEP1188.88000 SZL
100 JEP2377.76000 SZL
250 JEP5944.40000 SZL
500 JEP11888.80000 SZL
1000 JEP23777.60000 SZL
2000 JEP47555.20000 SZL
5000 JEP118888.00000 SZL
10000 JEP237776.00000 SZL