Saint Helena poundundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SHP → OMR çevirin

1.000 shp
484,978 omr

1.00000 SHP = 0.48498 OMR

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.077189.40171.450691.651360.9478118.3661
1 GBP1.1695211.2597104.5581.696631.931311.1084821.4796
1 USD0.928450.79384183.00221.346851.533150.8799517.0514
1 INR0.01118550.009564080.012047910.01622670.01847130.01060150.205433

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Saint Helena poundundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Umman Riyali
1 SHP0.48498 OMR
5 SHP2.42489 OMR
10 SHP4.84978 OMR
20 SHP9.69956 OMR
50 SHP24.24890 OMR
100 SHP48.49780 OMR
250 SHP121.24450 OMR
500 SHP242.48900 OMR
1000 SHP484.97800 OMR
2000 SHP969.95600 OMR
5000 SHP2424.89000 OMR
10000 SHP4849.78000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Saint Helena Poundu
1 OMR2.06195 SHP
5 OMR10.30975 SHP
10 OMR20.61950 SHP
20 OMR41.23900 SHP
50 OMR103.09750 SHP
100 OMR206.19500 SHP
250 OMR515.48750 SHP
500 OMR1030.97500 SHP
1000 OMR2061.95000 SHP
2000 OMR4123.90000 SHP
5000 OMR10309.75000 SHP
10000 OMR20619.50000 SHP