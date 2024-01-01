Saint Helena poundundan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SHP → BAM çevirin

1.000 shp
2.287,46 bam

1.00000 SHP = 2.28746 BAM

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.92851.533391.3456518.95321.347151.6376
1 GBP1.2596511.169541.931531.6950523.87441.696942.0628
1 EUR1.0770.85503511.651461.4492720.41261.450881.76369
1 AUD0.652150.5177230.60552510.87756612.36030.8785441.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SHP2.28746 BAM
5 SHP11.43730 BAM
10 SHP22.87460 BAM
20 SHP45.74920 BAM
50 SHP114.37300 BAM
100 SHP228.74600 BAM
250 SHP571.86500 BAM
500 SHP1143.73000 BAM
1000 SHP2287.46000 BAM
2000 SHP4574.92000 BAM
5000 SHP11437.30000 BAM
10000 SHP22874.60000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Saint Helena Poundu
1 BAM0.43717 SHP
5 BAM2.18583 SHP
10 BAM4.37166 SHP
20 BAM8.74332 SHP
50 BAM21.85830 SHP
100 BAM43.71660 SHP
250 BAM109.29150 SHP
500 BAM218.58300 SHP
1000 BAM437.16600 SHP
2000 BAM874.33200 SHP
5000 BAM2185.83000 SHP
10000 BAM4371.66000 SHP