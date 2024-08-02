5 Singapur dolarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile SGD → PLN çevirin

5 sgd
14,83 pln

1,000S$ SGD = 2,966zł PLN

20:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,96613,0234
Düşük2,90762,9045
Ortalama2,93082,9433
Değişim0.72%-0.38%
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1 SGD → PLN istatistikleri

SGD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9661, en düşük 2,9076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9308 oldu. SGD → PLN kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

SGD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0234, en düşük 2,9045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9433 oldu. SGD → PLN kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,7747,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.673,411,6740,85291,3947,8224,901
1 AUD0,65210.559,20,59710,50954,6044,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Polonya Zlotisi
1 SGD2,96604 PLN
5 SGD14,83020 PLN
10 SGD29,66040 PLN
20 SGD59,32080 PLN
50 SGD148,30200 PLN
100 SGD296,60400 PLN
250 SGD741,51000 PLN
500 SGD1.483,02000 PLN
1000 SGD2.966,04000 PLN
2000 SGD5.932,08000 PLN
5000 SGD14.830,20000 PLN
10000 SGD29.660,40000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Singapur Doları
1 PLN0,33715 SGD
5 PLN1,68575 SGD
10 PLN3,37150 SGD
20 PLN6,74300 SGD
50 PLN16,85750 SGD
100 PLN33,71500 SGD
250 PLN84,28750 SGD
500 PLN168,57500 SGD
1000 PLN337,15000 SGD
2000 PLN674,30000 SGD
5000 PLN1.685,75000 SGD
10000 PLN3.371,50000 SGD