10 Polonya zlotisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → SGD çevirin

1,000zł PLN = 0,3286S$ SGD

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 PLN → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33070,3415
Düşük0,32590,3259
Ortalama0,32880,3334
Değişim-0.65%-3.20%
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1 PLN → SGD istatistikleri

PLN → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3307, en düşük 0,3259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3288 oldu. PLN → SGD kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

PLN → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3415, en düşük 0,3259 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3334 oldu. PLN → SGD kurundaki değişiklik -3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4010,8861.394,5411,06323,945
1 EUR1,05710,83789,1820,9361.473,5411,6925,302
1 GBP1,2631,1951106,5941,1191.761,2313,97230,242
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Singapur Doları
1 PLN0,32859 SGD
5 PLN1,64295 SGD
10 PLN3,28590 SGD
20 PLN6,57180 SGD
50 PLN16,42950 SGD
100 PLN32,85900 SGD
250 PLN82,14750 SGD
500 PLN164,29500 SGD
1000 PLN328,59000 SGD
2000 PLN657,18000 SGD
5000 PLN1.642,95000 SGD
10000 PLN3.285,90000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Polonya Zlotisi
1 SGD3,04330 PLN
5 SGD15,21650 PLN
10 SGD30,43300 PLN
20 SGD60,86600 PLN
50 SGD152,16500 PLN
100 SGD304,33000 PLN
250 SGD760,82500 PLN
500 SGD1.521,65000 PLN
1000 SGD3.043,30000 PLN
2000 SGD6.086,60000 PLN
5000 SGD15.216,50000 PLN
10000 SGD30.433,00000 PLN