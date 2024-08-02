bin Singapur dolarından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile SGD → MGA çevirin

1.000 sgd
3.422.350 mga

1,000S$ SGD = 3.422Ar MGA

19:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MGA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.422,35003.422,3500
Düşük3.300,84003.262,8400
Ortalama3.344,02803.309,1584
Değişim2.68%4.45%
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1 SGD → MGA istatistikleri

SGD → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.422,3500, en düşük 3.300,8400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.344,0280 oldu. SGD → MGA kurundaki değişiklik 2.68 değerindeydi.

SGD → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.422,3500, en düşük 3.262,8400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.309,1584 oldu. SGD → MGA kurundaki değişiklik 4.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7947,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,4457,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6384,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Madagaskar Ariarisi
1 SGD3.422,35000 MGA
5 SGD17.111,75000 MGA
10 SGD34.223,50000 MGA
20 SGD68.447,00000 MGA
50 SGD171.117,50000 MGA
100 SGD342.235,00000 MGA
250 SGD855.587,50000 MGA
500 SGD1.711.175,00000 MGA
1000 SGD3.422.350,00000 MGA
2000 SGD6.844.700,00000 MGA
5000 SGD17.111.750,00000 MGA
10000 SGD34.223.500,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Singapur Doları
1 MGA0,00029 SGD
5 MGA0,00146 SGD
10 MGA0,00292 SGD
20 MGA0,00584 SGD
50 MGA0,01461 SGD
100 MGA0,02922 SGD
250 MGA0,07305 SGD
500 MGA0,14610 SGD
1000 MGA0,29220 SGD
2000 MGA0,58439 SGD
5000 MGA1,46099 SGD
10000 MGA2,92197 SGD