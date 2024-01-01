bin Madagaskar ariarisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → SGD çevirin

1.000 mga
0,29 sgd

1,000Ar MGA = 0,0002947S$ SGD

18:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-2.97%-3.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → SGD istatistikleri

MGA → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → SGD kurundaki değişiklik -2.97 değerindeydi.

MGA → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → SGD kurundaki değişiklik -3.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33718,2791,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8141,44219,7131,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1631,11
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70223,2661,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Singapur Doları
1 MGA0,00029 SGD
5 MGA0,00147 SGD
10 MGA0,00295 SGD
20 MGA0,00589 SGD
50 MGA0,01473 SGD
100 MGA0,02947 SGD
250 MGA0,07367 SGD
500 MGA0,14735 SGD
1000 MGA0,29470 SGD
2000 MGA0,58940 SGD
5000 MGA1,47349 SGD
10000 MGA2,94698 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Madagaskar Ariarisi
1 SGD3.393,30000 MGA
5 SGD16.966,50000 MGA
10 SGD33.933,00000 MGA
20 SGD67.866,00000 MGA
50 SGD169.665,00000 MGA
100 SGD339.330,00000 MGA
250 SGD848.325,00000 MGA
500 SGD1.696.650,00000 MGA
1000 SGD3.393.300,00000 MGA
2000 SGD6.786.600,00000 MGA
5000 SGD16.966.500,00000 MGA
10000 SGD33.933.000,00000 MGA