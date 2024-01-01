1 Singapur dolarından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → GYD çevirin

1 sgd
157,23 gyd

1,000S$ SGD = 157,2GY$ GYD

19:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek157,2380157,2380
Düşük154,2620153,4270
Ortalama155,1935154,7924
Değişim1.83%1.60%
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1 SGD → GYD istatistikleri

SGD → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 157,2380, en düşük 154,2620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 155,1935 oldu. SGD → GYD kurundaki değişiklik 1.83 değerindeydi.

SGD → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 157,2380, en düşük 153,4270 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 154,7924 oldu. SGD → GYD kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7897,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4277,8234,901
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5934,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Guyana Doları
1 SGD157,23200 GYD
5 SGD786,16000 GYD
10 SGD1.572,32000 GYD
20 SGD3.144,64000 GYD
50 SGD7.861,60000 GYD
100 SGD15.723,20000 GYD
250 SGD39.308,00000 GYD
500 SGD78.616,00000 GYD
1000 SGD157.232,00000 GYD
2000 SGD314.464,00000 GYD
5000 SGD786.160,00000 GYD
10000 SGD1.572.320,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Singapur Doları
1 GYD0,00636 SGD
5 GYD0,03180 SGD
10 GYD0,06360 SGD
20 GYD0,12720 SGD
50 GYD0,31800 SGD
100 GYD0,63600 SGD
250 GYD1,59001 SGD
500 GYD3,18001 SGD
1000 GYD6,36002 SGD
2000 GYD12,72004 SGD
5000 GYD31,80010 SGD
10000 GYD63,60020 SGD