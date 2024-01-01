bin İsveç kronundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SEK → OMR çevirin

1.000 sek
36,612 omr

1,000kr SEK = 0,03661ر.ع. OMR

03:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03680,0371
Düşük0,03550,0355
Ortalama0,03620,0364
Değişim0.15%2.83%
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1 SEK → OMR istatistikleri

SEK → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0368, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

SEK → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0371, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0364 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80883,9461,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79691,6141,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72513,789107,0981,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2760,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Umman Riyali
1 SEK0,03661 OMR
5 SEK0,18306 OMR
10 SEK0,36612 OMR
20 SEK0,73225 OMR
50 SEK1,83062 OMR
100 SEK3,66123 OMR
250 SEK9,15308 OMR
500 SEK18,30615 OMR
1000 SEK36,61230 OMR
2000 SEK73,22460 OMR
5000 SEK183,06150 OMR
10000 SEK366,12300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / İsveç Kronu
1 OMR27,31320 SEK
5 OMR136,56600 SEK
10 OMR273,13200 SEK
20 OMR546,26400 SEK
50 OMR1.365,66000 SEK
100 OMR2.731,32000 SEK
250 OMR6.828,30000 SEK
500 OMR13.656,60000 SEK
1000 OMR27.313,20000 SEK
2000 OMR54.626,40000 SEK
5000 OMR136.566,00000 SEK
10000 OMR273.132,00000 SEK