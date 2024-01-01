10 İsveç kronundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SEK → OMR çevirin

10 sek
0,364 omr

1,000kr SEK = 0,03642ر.ع. OMR

17:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03680,0371
Düşük0,03550,0353
Ortalama0,03620,0363
Değişim-0.77%2.20%
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1 SEK → OMR istatistikleri

SEK → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0368, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

SEK → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0371, en düşük 0,0353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0363 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83710,95783,7891,3863,931
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4521,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74614,015107,1791,7735,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2550,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Umman Riyali
1 SEK0,03642 OMR
5 SEK0,18212 OMR
10 SEK0,36424 OMR
20 SEK0,72848 OMR
50 SEK1,82121 OMR
100 SEK3,64241 OMR
250 SEK9,10603 OMR
500 SEK18,21205 OMR
1000 SEK36,42410 OMR
2000 SEK72,84820 OMR
5000 SEK182,12050 OMR
10000 SEK364,24100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / İsveç Kronu
1 OMR27,45440 SEK
5 OMR137,27200 SEK
10 OMR274,54400 SEK
20 OMR549,08800 SEK
50 OMR1.372,72000 SEK
100 OMR2.745,44000 SEK
250 OMR6.863,60000 SEK
500 OMR13.727,20000 SEK
1000 OMR27.454,40000 SEK
2000 OMR54.908,80000 SEK
5000 OMR137.272,00000 SEK
10000 OMR274.544,00000 SEK