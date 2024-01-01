500 İsveç kronundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SEK → OMR çevirin

500 sek
18,213 omr

1,000kr SEK = 0,03643ر.ع. OMR

17:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03680,0371
Düşük0,03550,0353
Ortalama0,03620,0363
Değişim-0.77%2.20%
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1 SEK → OMR istatistikleri

SEK → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0368, en düşük 0,0355 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

SEK → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0371, en düşük 0,0353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0363 oldu. SEK → OMR kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83710,95583,7921,3873,931
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,4551,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74714,016107,2071,7745,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2560,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Umman Riyali
1 SEK0,03643 OMR
5 SEK0,18213 OMR
10 SEK0,36425 OMR
20 SEK0,72850 OMR
50 SEK1,82126 OMR
100 SEK3,64251 OMR
250 SEK9,10628 OMR
500 SEK18,21255 OMR
1000 SEK36,42510 OMR
2000 SEK72,85020 OMR
5000 SEK182,12550 OMR
10000 SEK364,25100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / İsveç Kronu
1 OMR27,45360 SEK
5 OMR137,26800 SEK
10 OMR274,53600 SEK
20 OMR549,07200 SEK
50 OMR1.372,68000 SEK
100 OMR2.745,36000 SEK
250 OMR6.863,40000 SEK
500 OMR13.726,80000 SEK
1000 OMR27.453,60000 SEK
2000 OMR54.907,20000 SEK
5000 OMR137.268,00000 SEK
10000 OMR274.536,00000 SEK