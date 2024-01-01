Seyşeller rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → SGD çevirin

1.000 scr
99,56 sgd

1.00000 SCR = 0.09956 SGD

20:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.3741.450621.651480.9475718.3551
1 GBP1.169811.25975104.5541.697011.931981.1084721.4727
1 USD0.928650.793808182.99581.34711.533620.8799517.0452
1 INR0.01118890.009564440.012048810.01623090.01847830.01060230.205374

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Singapur Doları
1 SCR0.09956 SGD
5 SCR0.49780 SGD
10 SCR0.99560 SGD
20 SCR1.99120 SGD
50 SCR4.97799 SGD
100 SCR9.95598 SGD
250 SCR24.88995 SGD
500 SCR49.77990 SGD
1000 SCR99.55980 SGD
2000 SCR199.11960 SGD
5000 SCR497.79900 SGD
10000 SCR995.59800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Seyşeller Rupisi
1 SGD10.04420 SCR
5 SGD50.22100 SCR
10 SGD100.44200 SCR
20 SGD200.88400 SCR
50 SGD502.21000 SCR
100 SGD1004.42000 SCR
250 SGD2511.05000 SCR
500 SGD5022.10000 SCR
1000 SGD10044.20000 SCR
2000 SGD20088.40000 SCR
5000 SGD50221.00000 SCR
10000 SGD100442.00000 SCR