Seyşeller rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SCR → RON çevirin

1.000 scr
341,47 ron

1.00000 SCR = 0.34147 RON

20:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.0768589.37641.450681.651480.94755518.3557
1 GBP1.1698411.25975104.5571.697071.931981.1084821.4733
1 USD0.928650.793808182.9981.347151.533620.8799517.0457
1 INR0.01118860.009564190.012048510.01623110.01847790.01060210.205375

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Seyşeller rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Rumen Leyi
1 SCR0.34147 RON
5 SCR1.70734 RON
10 SCR3.41468 RON
20 SCR6.82936 RON
50 SCR17.07340 RON
100 SCR34.14680 RON
250 SCR85.36700 RON
500 SCR170.73400 RON
1000 SCR341.46800 RON
2000 SCR682.93600 RON
5000 SCR1707.34000 RON
10000 SCR3414.68000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Seyşeller Rupisi
1 RON2.92853 SCR
5 RON14.64265 SCR
10 RON29.28530 SCR
20 RON58.57060 SCR
50 RON146.42650 SCR
100 RON292.85300 SCR
250 RON732.13250 SCR
500 RON1464.26500 SCR
1000 RON2928.53000 SCR
2000 RON5857.06000 SCR
5000 RON14642.65000 SCR
10000 RON29285.30000 SCR