Seyşeller rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SCR → KES çevirin

1.000 scr
10.902 kes

1.00000 SCR = 10.90210 KES

20:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.37491.451111.651740.94755518.3568
1 GBP1.169811.25975104.5551.697581.932281.1084521.4747
1 USD0.92860.793808182.99661.347551.533860.8799517.0468
1 INR0.01118880.009564350.012048710.01623620.0184810.01060220.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kenya Şilini
1 SCR10.90210 KES
5 SCR54.51050 KES
10 SCR109.02100 KES
20 SCR218.04200 KES
50 SCR545.10500 KES
100 SCR1090.21000 KES
250 SCR2725.52500 KES
500 SCR5451.05000 KES
1000 SCR10902.10000 KES
2000 SCR21804.20000 KES
5000 SCR54510.50000 KES
10000 SCR109021.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Seyşeller Rupisi
1 KES0.09173 SCR
5 KES0.45863 SCR
10 KES0.91726 SCR
20 KES1.83451 SCR
50 KES4.58627 SCR
100 KES9.17255 SCR
250 KES22.93137 SCR
500 KES45.86275 SCR
1000 KES91.72550 SCR
2000 KES183.45100 SCR
5000 KES458.62750 SCR
10000 KES917.25500 SCR