Arabistan riyalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile SAR → XPF çevirin

1.000 sar
29.628 xpf

1.00000 SAR = 29.62840 XPF

19:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.0768589.37891.450681.650980.94726518.3656
1 GBP1.1698411.25985104.5681.697211.931541.1081521.4866
1 USD0.92860.793745183.00031.347151.533150.8796517.0549
1 INR0.01118830.009563160.012048210.01623070.01847170.01059820.20548

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Arabistan riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFP Frangı
1 SAR29.62840 XPF
5 SAR148.14200 XPF
10 SAR296.28400 XPF
20 SAR592.56800 XPF
50 SAR1481.42000 XPF
100 SAR2962.84000 XPF
250 SAR7407.10000 XPF
500 SAR14814.20000 XPF
1000 SAR29628.40000 XPF
2000 SAR59256.80000 XPF
5000 SAR148142.00000 XPF
10000 SAR296284.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Arabistan Riyali
1 XPF0.03375 SAR
5 XPF0.16876 SAR
10 XPF0.33751 SAR
20 XPF0.67503 SAR
50 XPF1.68757 SAR
100 XPF3.37514 SAR
250 XPF8.43785 SAR
500 XPF16.87570 SAR
1000 XPF33.75140 SAR
2000 XPF67.50280 SAR
5000 XPF168.75700 SAR
10000 XPF337.51400 SAR