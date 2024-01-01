Arabistan riyalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → SGD çevirin

1.000 sar
358,85 sgd

1.00000 SAR = 0.35885 SGD

19:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0056278.971.347350.9286555.95641.533390.793808
1 INR0.012047413.360860.0162320.01118760.6741280.01847330.00956331
1 PKR0.003584610.29754310.004829730.00332880.2005820.005496610.0028455
1 CAD0.74219861.6066207.05110.6892341.53071.138080.589163

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Singapur Doları
1 SAR0.35885 SGD
5 SAR1.79424 SGD
10 SAR3.58847 SGD
20 SAR7.17694 SGD
50 SAR17.94235 SGD
100 SAR35.88470 SGD
250 SAR89.71175 SGD
500 SAR179.42350 SGD
1000 SAR358.84700 SGD
2000 SAR717.69400 SGD
5000 SAR1794.23500 SGD
10000 SAR3588.47000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Arabistan Riyali
1 SGD2.78671 SAR
5 SGD13.93355 SAR
10 SGD27.86710 SAR
20 SGD55.73420 SAR
50 SGD139.33550 SAR
100 SGD278.67100 SAR
250 SGD696.67750 SAR
500 SGD1393.35500 SAR
1000 SGD2786.71000 SAR
2000 SGD5573.42000 SAR
5000 SGD13933.55000 SAR
10000 SGD27867.10000 SAR