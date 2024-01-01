Arabistan riyalinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile SAR → PGK çevirin

1.000 sar
1.000,51 pgk

1.00000 SAR = 1.00051 PGK

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.37981.450681.650980.94724518.3685
1 GBP1.169811.25975104.5611.697071.931391.1080921.4883
1 USD0.92860.793808183.00121.347151.533150.8796517.0576
1 INR0.01118820.009563820.01204810.01623050.01847150.0105980.20551

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Arabistan riyalinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Papua Yeni Gine Kinası
1 SAR1.00051 PGK
5 SAR5.00255 PGK
10 SAR10.00510 PGK
20 SAR20.01020 PGK
50 SAR50.02550 PGK
100 SAR100.05100 PGK
250 SAR250.12750 PGK
500 SAR500.25500 PGK
1000 SAR1000.51000 PGK
2000 SAR2001.02000 PGK
5000 SAR5002.55000 PGK
10000 SAR10005.10000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Arabistan Riyali
1 PGK0.99950 SAR
5 PGK4.99747 SAR
10 PGK9.99495 SAR
20 PGK19.98990 SAR
50 PGK49.97475 SAR
100 PGK99.94950 SAR
250 PGK249.87375 SAR
500 PGK499.74750 SAR
1000 PGK999.49500 SAR
2000 PGK1998.99000 SAR
5000 PGK4997.47500 SAR
10000 PGK9994.95000 SAR