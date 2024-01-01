50 Arabistan riyalinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile SAR → PGK çevirin

50 sar
51,57 pgk

1,000SR SAR = 1,031K PGK

09:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,03171,0317
Düşük1,02351,0156
Ortalama1,02851,0238
Değişim0.77%1.54%
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1 SAR → PGK istatistikleri

SAR → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0317, en düşük 1,0235 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0285 oldu. SAR → PGK kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

SAR → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0317, en düşük 1,0156 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0238 oldu. SAR → PGK kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,924581,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,352200,97310,66641,7951,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Papua Yeni Gine Kinası
1 SAR1,03136 PGK
5 SAR5,15680 PGK
10 SAR10,31360 PGK
20 SAR20,62720 PGK
50 SAR51,56800 PGK
100 SAR103,13600 PGK
250 SAR257,84000 PGK
500 SAR515,68000 PGK
1000 SAR1.031,36000 PGK
2000 SAR2.062,72000 PGK
5000 SAR5.156,80000 PGK
10000 SAR10.313,60000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Arabistan Riyali
1 PGK0,96959 SAR
5 PGK4,84797 SAR
10 PGK9,69594 SAR
20 PGK19,39188 SAR
50 PGK48,47970 SAR
100 PGK96,95940 SAR
250 PGK242,39850 SAR
500 PGK484,79700 SAR
1000 PGK969,59400 SAR
2000 PGK1.939,18800 SAR
5000 PGK4.847,97000 SAR
10000 PGK9.695,94000 SAR