Arabistan riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile SAR → BWP çevirin

1.000 sar
3.660,15 bwp

1.00000 SAR = 3.66015 BWP

19:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9999278.971.347150.928555.96941.533150.793682
1 INR0.012048213.361090.01623070.01118680.6743310.01847180.00956245
1 PKR0.003584610.29752310.004829010.003328330.2006290.005495770.00284505
1 CAD0.74230861.6115207.08210.68923741.54651.138070.589157

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Botsvana Pulası
1 SAR3.66015 BWP
5 SAR18.30075 BWP
10 SAR36.60150 BWP
20 SAR73.20300 BWP
50 SAR183.00750 BWP
100 SAR366.01500 BWP
250 SAR915.03750 BWP
500 SAR1830.07500 BWP
1000 SAR3660.15000 BWP
2000 SAR7320.30000 BWP
5000 SAR18300.75000 BWP
10000 SAR36601.50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arabistan Riyali
1 BWP0.27321 SAR
5 BWP1.36606 SAR
10 BWP2.73213 SAR
20 BWP5.46426 SAR
50 BWP13.66065 SAR
100 BWP27.32130 SAR
250 BWP68.30325 SAR
500 BWP136.60650 SAR
1000 BWP273.21300 SAR
2000 BWP546.42600 SAR
5000 BWP1366.06500 SAR
10000 BWP2732.13000 SAR