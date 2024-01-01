250 Ruanda frangından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile RWF → OMR çevirin

250 rwf
0,073 omr

1,000R₣ RWF = 0,0002923ر.ع. OMR

06:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.43%-1.79%
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1 RWF → OMR istatistikleri

RWF → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. RWF → OMR kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. RWF → OMR kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,2383,739
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65719,69490,463
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,15760,437
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95323,216106,642

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Umman Riyali
1 RWF0,00029 OMR
5 RWF0,00146 OMR
10 RWF0,00292 OMR
20 RWF0,00585 OMR
50 RWF0,01462 OMR
100 RWF0,02923 OMR
250 RWF0,07309 OMR
500 RWF0,14617 OMR
1000 RWF0,29235 OMR
2000 RWF0,58469 OMR
5000 RWF1,46174 OMR
10000 RWF2,92347 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Ruanda Frangı
1 OMR3.420,59000 RWF
5 OMR17.102,95000 RWF
10 OMR34.205,90000 RWF
20 OMR68.411,80000 RWF
50 OMR171.029,50000 RWF
100 OMR342.059,00000 RWF
250 OMR855.147,50000 RWF
500 OMR1.710.295,00000 RWF
1000 OMR3.420.590,00000 RWF
2000 OMR6.841.180,00000 RWF
5000 OMR17.102.950,00000 RWF
10000 OMR34.205.900,00000 RWF