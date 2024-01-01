Rus rublesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile RUB → XPF çevirin

1.000 rub
1.202 xpf

1.00000 RUB = 1.20209 XPF

19:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854871.0769589.39831.451031.651380.9471918.3611
1 GBP1.1697711.2598104.5771.697391.931761.1079921.4786
1 USD0.928550.793777183.01061.347351.533390.8795517.0492
1 INR0.01118590.009562350.012046710.01623110.01847220.01059560.205386

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Rus rublesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFP Frangı
1 RUB1.20209 XPF
5 RUB6.01045 XPF
10 RUB12.02090 XPF
20 RUB24.04180 XPF
50 RUB60.10450 XPF
100 RUB120.20900 XPF
250 RUB300.52250 XPF
500 RUB601.04500 XPF
1000 RUB1202.09000 XPF
2000 RUB2404.18000 XPF
5000 RUB6010.45000 XPF
10000 RUB12020.90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Rus Rublesi
1 XPF0.83188 RUB
5 XPF4.15942 RUB
10 XPF8.31884 RUB
20 XPF16.63768 RUB
50 XPF41.59420 RUB
100 XPF83.18840 RUB
250 XPF207.97100 RUB
500 XPF415.94200 RUB
1000 XPF831.88400 RUB
2000 XPF1663.76800 RUB
5000 XPF4159.42000 RUB
10000 XPF8318.84000 RUB